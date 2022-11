Guardiola: “Possibile ritorno al Barcellona? Ora tocca ad altra gente”

Pep Guardiola si è espresso presso Gala De Las Estrellas de Fùtbol Catalàn in maniera sincera riguardo ad un suo possibile ritorno al Barcellona, ammettendo che non è ancora il momento di intraprendere una seconda vita da allenatore in Blaugrana: “Quando me ne andai dal Barcellona il club continuò a vincere. Se un giorno decideremo di incontrarci di nuovo lo faremo in modo naturale. Ora non posso, è il turno di altre persone”.

Foto: Twitter Manchester City