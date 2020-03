Guardiola: “Porte chiuse? Non ha senso giocare senza tifosi. Ma se l’Uefa decide…”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Real Madrid: “Partite a porte chiuse? Credo che se la gente non può venire allo stadio non ha molto senso giocare. Noi seguiremo le disposizioni, ma non vorrei giocare senza i nostri tifosi. Se la UEFA decide di giocare noi lo faremo. Se succede a lungo, però, non ha senso. In Spagna si giocherà a porte chiuse, in Italia già è accaduto. La salute delle persone è la cosa più importante di tutte”, ha chiuso Guardiola.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City