Guardiola: “Poche percentuali sul nostro ribaltone con il Real? E’ difficile, ma martedì vedremo”

13/03/2026 | 17:00:12

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier, tornando anche sulla gara contro il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Non sono stati scommessi molti dollari sul fatto che riusciremo a ribaltare il risultato, quindi vedremo martedì. Ho perso molte volte nelle fasi ad eliminazione diretta della Champions. Mi hanno massacrato per decisioni arbitrali o per quanto successo. Non è la prima volta. Eppure, sono ancora qui fino all’ultimo giorno. Posso discutere le scelte di formazione, ma non cambierò idea perché abbiamo perso”.

Il tecnico ha sottolineato anche i primi minuti della partita: “I primi 19-20 minuti, prima del gol, sono stati eccezionali. Una delle migliori prestazioni al Bernabéu in termini di pericolo creato. Siamo stati una minaccia, poi è cambiato tutto”.

Sul discusso episodio del rigore che poteva costare il 4-0: “Donnarumma tocca il pallone, non è rigore”. Infine, Pep ha confermato la disponibilità di Erling Haaland per la sfida di Premier e l’importanza della partita per la corsa al titolo: “Non ci sono seconde opportunità. Siamo altrettanto determinati a prenderci i tre punti”.

L’allenatore ha chiuso ribadendo la sua filosofia: “Ho sempre riflettuto sulle decisioni pensando al meglio per la squadra, che sia Carabao Cup, FA Cup o Champions”

Foto: sito Manchester City