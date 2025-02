Guardiola: “Per Stones sarà un lungo stop. Haaland? Domani vedremo. Il Liverpool può vincere Premier e Champions”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool (domenica 23 febbraio alle 17.30), parlando delle condizioni di Erling Haaland: “Domani sapremo. Forse sono fiducioso, ma non lo so perché oggi non ci alleniamo. Farà un test domani”.

Stones come sta? “È infortunato. Nelle prossime ore sapremo se avrà bisogno di un intervento chirurgico o meno. Sarà un lungo stop il suo”.

Cosa pensa del Liverpool? “Il loro livello è abbastanza simile a quello che avevano con Klopp. Meritano di essere lì con l’Arsenal a lottare per il titolo. Questo è un grande complimento, sono una squadra al top sotto molti aspetti, sarà un buon test per noi. Possono vincere Champions e Premier League”.

Che momento è per voi? “Non siamo in un brutto momento. A parte il Real Madrid, che era una squadra migliore di noi, ho avuto la sensazione che per molti anni in Champions abbiamo potuto competere con qualsiasi squadra. Passando o uscendo dalla competizione, eravamo sempre lì… . In questa stagione no, bisogna accettare la realtà. In Premier League abbiamo fatto delle belle, belle partite, anche quando abbiamo perso 5-1 contro l’Arsenal. Direi che abbiamo giocato davvero bene 60 minuti, tranne i primi cinque quando abbiamo subito gol e concesso un’altra possibilità. Il resto è stato buono”.

Perché De Bruyne non ha giocato contro il Real?

“Decisioni. Una mia decisione. Sì, certo può ancora giocare nelle partite importanti, ha giocato contro il Real Madrid in casa, certo che può giocare. Il rapporto con lui è eccezionale. Non potrei essere abbastanza grato per quello che ha fatto per me, per la squadra, per tutti. È solo una decisione. Di solito non parlo con i giocatori, non solo con Kevin, sul perché non giocano. Non mi chiedono perché quando decido di farli giocare dall’inizio o durante. È solo una decisione in base a quello che ho visto. Non è mai personale, non mi arrabbio mai. Anche Jeremy Doku non ha giocato e la sua ultima partita è stata a Ipswich, ha giocato in modo incredibile, e dopo si è infortunato. Ma forse per le esigenze, il modo in cui ora dobbiamo giocare a causa delle assenze o dei punti di forza che abbiamo e la fisicità e molte altre cose, abbiamo bisogno di una partita con più controllo e non su e giù. Non dirmi perché. Non è personale, decido io le decisioni, tutto qui, niente di più”.

Marmoush sfiderà Salah? “Salah è qui da molti, molti anni e sta facendo grandi cose nel campionato più duro al mondo. Omar deve dimostrare il suo valore, ha fatto cose incredibili in Germania. Vedremo, le sue performance determineranno il livello che avrà”.

Foto: sito Manchester City