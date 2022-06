Guardiola: “Penso che Bernardo Silva resti, ma non voglio calciatori al City contro la loro volontà”

Pep Guardiola, intervenuto durante la presentazione a Barcellona di una partita di beneficenza a favore della lotta alla sclerosi amiotrofica, ha parlato di Bernardo Silva, come raccolto da ANSA: “Oggi penso che Bernardo Silva rimarrà con noi, ma come ho sempre detto fin dai tempi in cui allenavo il Barcellona, non voglio giocatori che rimangano contro la loro volontà e non so come si evolverà il mercato“.

Foto: Twitter Manchester City