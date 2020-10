Guardiola: “Partita dura, Porto ottima squadra. Fernandinho? Out 6 settimane

Vittoria per il Manchester City che ha battuto il Porto per 3-1 in rimonta.

Pep Guardiola ha così commentato il successo dei suoi: “Sono contento di tutta la partita. Sapevamo quanto sarebbe stata dura. Il Porto è un’ottima squadra, con buone individualità e concetti di gioco. Hanno giocato in modo così difensivo con cinque dietro, abbiamo dovuto pazientare. Dopo il gol di Aguero, nel secondo tempo abbiamo giocato davvero bene”.

Su Fernandinho infortunato: “E’ una cattiva notizia. È un problema alla gamba, penso che starà fuori 4-6 settimane. È un duro colpo per noi, con la quantità di partite che ci aspettano”.

Fonte Foto: Twitter Manchester City