Guardiola: “Palloni d’Oro? Ne servirebbero due, uno per Messi e uno per Haaland”

Questa sera verrà assegnato il Pallone d’Oro, e Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha commentato così la scelta del probabile vincitore del premio, ovvero Lionel Messi:

“Ho molto affetto per Messi e Haaland. Se Messi vince, sarà una vittoria solo per la Coppa del Mondo. Se Haaland vince, sarà solo per la stagione che ha avuto. Dovrebbero assegnare due premi quest’anno, meritano entrambi di vincere”.

Foto: twitter uff city