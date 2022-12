Guardiola: “Ottima prova. Non era facile dopo la pausa. Mi è piaciuto come abbiamo costruito con pazienza le palle gol”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a Sky dopo la vittoria in casa del Leeds.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato molto bene, è servita una prestazione incredibile per battere questa squadra nel suo stadio. Nel secondo tempo abbiamo spinto di più e perso un po’ di palle, ma in genera abbiamo fatto una bella gara. Mi è piaciuto come abbiamo costruito le azioni, la pazienza che abbiamo avuto e come abbiamo cercato spazio sull’esterno quando non c’era all’interno. Grealish, quando ha la palla, ci permette di fare un passaggio in più. Deve però essere più ambizioso, sgomberare la testa e sapere che può segnare dei gol perché ha le qualità per farlo”.

Foto: twitter City