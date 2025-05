Guardiola: “Omaggeremo De Bruyne per l’ultima in casa. Champions? Penso che ci qualificheremo”

19/05/2025 | 22:57:07

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bournemouth.

Queste le sue parole: “Se non ci qualifichiamo per la Champions League, allora non ce lo meritiamo e andremo in Europa League. È così e basta. Io penso che ci qualificheremo. È questo il mio pensiero e il mio modo di vedere le cose. Abbiamo bisogno di quattro punti, questo è l’obiettivo principale. Se sono fiducioso? Lo sono assolutamente”.

Sulla finale di FA Cup: “Abbiamo giocato una finale davvero buona, ma non è bastato per vincere. Ora ci restano due partite e abbiamo bisogno di quattro punti per essere in Champions League l’anno prossimo. Questo è sufficiente, e tutti devono esserne consapevoli”.

L’ultima di De Bruyne davanti ai suoi tifosi: “Vogliamo vincere la partita per qualificarci alla Champions League la prossima stagione, è ciò che vuole anche Kevin, non potrebbe essere altrimenti. Deciderò cosa è meglio per noi per vincere contro il Bournemouth, su questo non ci sono dubbi. Kevin riceverà ciò che merita, e ciò che merita è il miglior momento e il miglior tributo possibile per la sua incredibile carriera”.

Foto: sito Manchester City