Guardiola: “Non siamo stati abbastanza aggressivi. Impareremo da questa sconfitta”

26/10/2025 | 19:08:43

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato ai microfoni di Sky Spots UK al termine della partita persa contro l’Aston Villa. Queste le sue parole:

“Abbiamo iniziato molto bene la partita, in generale siamo stati molto migliori nella seconda metà, ma alla fine non siamo riusciti a segnare. Nella prima metà la pressione non era buona, nella seconda metà è stata migliore, ma non siamo stati abbastanza aggressivi. Abbiamo avuto le occasioni per segnare, non ci siamo riusciti. Miglioreremo. Abbiamo giocato davvero bene soprattutto in Premier League e stiamo migliorando. Impareremo da questa sconfitta”.

Foto: X Guardiola