Guardiola: “Non penso che arriverà un altro centrale per la prossima stagione”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato, soffermandosi anche sul possibile arrivo di un centrale alla sessione; “A me Gvardiol piace come centrale, soprattutto quando si tratta di giocare il pallone, è molto rapido in questo. Sia lui che Dias sono bravi in questo e insieme formano una coppia molto forte. Per questo è un’opzione per la prossima stagione, non credo che il club debba comprare un altro centrale. Ne abbiamo molti, ma vedremo”.

Infine, sull’Aston Villa: “Se è come una finale? Assolutamente. E dopo l’Aston Villa, ci sarà un’altra finale contro il Wolverhampton. Tutte le partite lo saranno da ora in avanti, ma con l’Aston Villa a maggior ragione visto che è una rivale diretta per un posto in Champions League. E soprattutto dopo aver visto la partita contro il PSG, in cui mi hanno impressionato. Sarà una finale e per questo avremo bisogno dei nostri tifosi, ci dovranno aiutare fin dal primo minuto”.

Foto: guardiola twitter