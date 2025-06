Guardiola non fa sconti: “Rosa troppo ampia, qualcuno dovrà partire. Non voglio giocatori infelici”

22/06/2025 | 11:17:30

Pep Guardiola è stato chiaro. Alla vigilia della sfida contro l’Al Ain, prossimo impegno del Manchester City nel Mondiale per Club, il tecnico spagnolo ha lanciato segnali forti in chiave mercato: “Mi piacerebbe avere i giocatori che abbiamo ora per tutta la stagione. Lo adorerei. Non ho nessun problema con loro, con il loro comportamento. Ma il problema è che sarebbero infelici durante l’anno”. Guardiola ha spiegato la sua posizione con la solita trasparenza: “Non voglio avere sei o sette giocatori a casa ogni partita, tristi e delusi. Non è giusto per loro. Per me, avere più opzioni non è un problema, ma se i ragazzi non sono felici, allora diventa un problema. Lo faccio per loro”. Infine, ha lasciato intendere che le uscite saranno inevitabili: “Mancano ancora molte settimane alla chiusura del mercato e dovremo vedere cosa succede”.

Foto: guardiola twitter