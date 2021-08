Guardiola non fa drammi: “Cristiano Ronaldo? Nessuna frustrazione, abbiamo una rosa eccezionale”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, non è affatto amareggiato per il mancato arrivo di Cristiano Ronaldo che ha deciso di tornare allo United. Ecco le parole del tecnico spagnolo rilasciate a Sky Sport UK: “Abbiamo una rosa eccezionale e non posso che ringraziare il club che ha sempre cercato di portare qui i migliori giocatori in circolazione. Non c’è nessuna frustrazione per il mancato arrivo di Cristiano Ronaldo anzi, è bello che torni in Premier League. È una buona notizia”.

Foto: Twitter Manchester City