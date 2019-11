Guardiola: “Non esistono squadre come l’Atalanta. Io vicino a un club italiano in estate? Falso”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta: “Non mi era mai capitato di schierare tre portieri, ho avuto un po’ di preoccupazione. Bravo? Sicuramente l’intervento è da rosso. La Champions è molto dura. Impossibile sottovalutare gli avversari. L’Atalanta è difficile da affrontare, è grintosa, la conoscete meglio voi: non esistono squadre che giocano in quel modo. Fare quattro punti contro di loro è stato un grande successo per noi. Allenare in Italia in futuro? Forse. Sarebbe un piacere venire in Italia ad allenare. Mi sono trovato bene da giocare, anche se adesso mi trovo molto bene in Inghilterra. Non sono così vecchio… In estate ero vicino a un club italiano? Falso, avevate informazioni sbagliate”, ha chiuso Guardiola.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City