Guardiola: “Non è finita, il Real può rimontarci. Squalifica? Speriamo di convincere l’Uefa”

Dopo il successo per 2-1 in casa del Real Madrid, Pep Guardiola è intervenuto ai microfoni della stampa. Queste le parole del tecnico del Manchester City: “Non è ancora finita: se c’è una squadra che può rimontare, quella è il Real Madrid. Abbiamo mostrato personalità, sono soddisfatto: dopo i primi quindici minuti siamo venuti fuori. La sanzione Uefa? Sono fiducioso, ora come ora l’unica cosa che possiamo fare è giocare al meglio e vincere le partite. Spero che il nostro board e gli avvocati riescano a convincerli che non abbiamo fatto cose cattive. Gabriel Jesus? Non c’è un attaccante al mondo che abbia la stessa intensità di Gabriel con il pallone. Parliamo di un ragazzo incredibile, è stupendo come corre con il pallone, e abbiamo deciso di giocare senza una punta centrale a causa del modo in cui difendono”, ha chiuso Guardiola.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City