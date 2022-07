Guardiola: “Non allenerò un’altra squadra in Premier che non sia il City”

Pep Guardiola giura amore eterno al Manchester City. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni della BBC Sport, l’attuale tecnico degli Sky Blues ha parlato del legame che lo lega alla sua attuale squadra: “Sarò un ‘Mancunian’ per il resto della mia vita, non potrò mai allenare un’altra squadra in Inghilterra che non sia il Manchester City”

Foto: Twitter Manchester City