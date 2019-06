Guardiola: “Neymar-Griezmann? Giocatori così sono i benvenuti in ogni squadra”

A margine di un evento a Barcellona per la Johan Cruyff Foundation, Pep Guardiola ha parlato del calciomercato non solo del suo Manchester City, ma anche dei blaugrana. Argomento principale, le trattative per Neymar e Griezmann. “Sono cose che riguardano il Barcellona, ho vissuto tanto in questo club e non voglio che nessuno dia un’interpretazione sbagliata alle mie parole. Ma tutto dipenderà dall’idea della squadra, della parte tecnica e dell’allenatore. I buoni giocatori sono sempre i benvenuti nelle squadre, e questi due giocatori sono molto buoni, così come De Jong, ottimo acquisto. E anche chi prenderà De Ligt farà un grande affare, avrà un centrale per i prossimi 10 anni. Rodrigo al Manchester City? Non so, si vedrà, è un gran giocatore. Asensio? Non c’è nessuna possibilità per noi di comprarlo. Ultimo anno di Silva? Cercheremo di sfruttarlo al meglio fino alla fine, è stato un grande del calcio spagnolo e mondiale e il decennio a Manchester, giocando un campionato per nulla facile, gli ha fatto bene. Spero faremo un’altra grande annata insieme”.

Foto Twitter Manchester City