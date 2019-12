Guardiola: “Nessuna clausola per liberarmi dal City. Mercato? Finiremo così la stagione”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa smentendo le recenti indiscrezioni secondo cui una clausola nel suo contratto gli permetterebbe di lasciare il club inglese a fine stagione. Queste le sue parole: “Clausola per lasciare il City? Non è vero. Ho spiegato le mie intenzioni poche settimane fa. Mercato di gennaio? Finiremo la stagione coi calciatori coi quali abbiamo iniziato. Se succederà qualcosa, penso che sarà in estate”, ha confessato Guardiola.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City