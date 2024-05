Guardiola: “Nessun club ha mai vinto quattro Premier di fila. Possiamo scrivere la storia, ma servirà concentrazione”

Il Manchester City può riscrivere la storia, vincendo la quarta Premier consecutiva. Ennesimo record alla portata di Guardiola e i suoi ragazzi, ma bisogna battere all’ultima giornata il West Ham all’Etihad.

In conferenza stampa ha parlato Pep Guardiola, che ha analizzato il momento: “Vogliamo provare di nuovo la vittoria del titolo, ma devi giocare bene e fare qualcosa di concreto per vincere. Dobbiamo mostrare resilienza nei momenti brutti, come abbiamo fatto contro l’Aston Villa o gli Spurs per esempio. Questa è la mia sensazione, le mia opinione. Cosa dobbiamo fare per vincere? Controllare con le transizioni di palla. Loro hanno Paquetà, Kudus, Bowen, Soucek… lanciano anche lungo. Dobbiamo quindi difendere ogni singolo pallone e fare attenzioni sui calci di punizione e sui calci d’angolo.

Quattro Premier di fila: “Dobbiamo essere bravi ad interrompere l’azione quando loro arrivano in prossimità dell’area di rigore. Dobbiamo sentire il sostegno della nostra gente, questo è ciò a cui dobbiamo pensare. Il resto poi…Se lo meritano i ragazzi così come il Liverpool se lo è meritato in passato. I margini in questo momento sono così stretti. Possiamo vincere la quatra Premier di fila, nessun club ci è mai riuscito nella storia. Daremo tutto”.

Foto: twitter City