Guardiola: “Mi aspetto tanta intensità da parte dell’Atletico. Sarà una partita difficile”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atletico Madrid in Champions League.

Queste le sue parole: “La squadra è tutta a disposizione compreso Ruben Dias che però domani non potrà essere titolare visto che ha appena un allenamento in gruppo nelle gambe dopo sei settimane di stop. Parlare di un suo impiego attualmente è prematuro, ma il fatto che sia tornato con la squadra vuol dire che il lavoro fatto è stato corretto. Tutti saranno importanti in questo finale di stagione, compreso Ruben”.

Sul portiere Ederson: “È un pazzo. A volte penso che non provi niente. Prende un gol e rimane calmo, fa la parata della vita e non cambia niente. È sempre stabile e sereno. Una dote ottima per un portiere”.

Su Fernandinho che lascerà il City: “Sinceramente non sapevo niente. Mi stai riportando tu le sue parole, io non le ho sentite. Vedremo cosa accadrà al termine della stagione”.

Sull’Atletico: “Mi aspetto una gara diversa da quella di sette giorni fa. Loro giocheranno in casa, davanti al proprio pubblico e nelle gare ad eliminazione diretta questo è un fattore che ha sempre dato grande spinta ai Colchoneros anche quando giocavano al Calderon. Mi aspetto grande intensità e se prenderemo un gol faremo di tutto per segnare a nostra volta”.

