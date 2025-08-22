Guardiola: “Kovacic, Gvardiol e Savinho out. Ederson? Ecco cosa ho deciso”

22/08/2025 | 15:55:20

Il Manchester City sfiderà domani il Tottenham nel match valido per la seconda giornata di Premier League. Il tecnico dei Citizens, Pep Guardiola, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito, l’estratto delle sue parole: “Rodri e Foden erano fuori nell’ultima partita, ma solo per mancanza di allenamento e ritmo. Non erano pronti per i 90 minuti contro i Wolves, ma lo sono per domani. Saranno invece fuori Kovacic, Gvardiol e Savinho. Rodri? Non ho dubbi sul suo potenziale e sulla sua qualità. Al momento è ancora il miglior giocatore del mondo”. Sul nodo portiere: “Deciderò stasera dopo cena, ma sono felice di lui. I nuovi giocatori portano sempre nuova energia e tutto il resto. James porta con sé la sua giovinezza e la voglia di giocare per il club in cui è cresciuto e sono contento della prestazione, ma l’ho detto più volte: è solo la prima partita. Dobbiamo fare meglio contro gli Spurs”. Sul Tottenham di Thomas Frank: “È troppo presto per sapere come sono cambiati, ma non ho dubbi che Thomas farà un lavoro incredibile in un club molto, molto grande, proprio come ha fatto al Brentford. È un allenatore di alto livello e offre un’alternativa diversa al modo di giocare. Entrare in un nuovo club è sempre divertente e una sfida diversa, ma bisogna aspettare”.

Foto: X Manchester City