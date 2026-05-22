Guardiola-Manchester City, è addio. Il comunicato

22/05/2026 | 12:30:24

Il Manchester City ha annunciato che Pep Guardiola lascerà l’incarico al termine della stagione.

Ecco il comunicato:

“Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City quest’estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi dieci anni alla guida della squadra, e se ne andrà con 20 trofei importanti all’attivo, diventando così l’allenatore di maggior successo nella storia del club.

Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di Ambasciatore Globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifici”.

Foto: sito Manchester City