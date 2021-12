Guardiola: “Mancano 18 partite, non c’è tempo per guardare la classifica”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato così ai microfoni della stampa presente dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Brentford: “Ci sono ancora 18 partite da giocare e 54 punti in palio, il campionato è lungo e nonostante il vantaggio sulle inseguitrici non possiamo già parlare di conquista del titolo. Non abbiamo tempo per guardare la classifica, arriveremo tardi a Manchester e poi sabato giocheremo all’ora di pranzo contro l’Arsenal, una delle squadre più in forma del momento: dobbiamo restare concentrati sulle partite che ci attendono, avremo poco tempo per preparare il prossimo impegno ma faremo del nostro meglio. Foden è un calciatore eccezionale: non avevamo alcun dubbio sulle sue qualità, ha fatto cose eccezionali fin dalla prima partita che ha giocato con noi”.

Foto: Twitter Man City