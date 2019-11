Guardiola: “L’infortunio di Aguero? Sensazioni negative. Vittoria voluta. Il Liverpool sembra inarrestabile”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato dopo il successo contro il Chelsea in conferenza stampa: “Per Aguero vedremo domani, ho sensazioni negative perché dovrebbe essere muscolare. Per Rodri e D. Silva è più stanchezza e crampi. Rodri è stato fuori per un mese e gare come oggi sono molto impegnative. Mahrez ha tutte le qualità ma può fare ancora meglio. Ha combattuto molto, ha fatto un gol fantastico. Liverpool? Ha fatto solo un pareggio e sono inarrestabili. Ma che dobbiamo fare, ci dobbiamo arrendere? Abbiamo combattuto, combattuto e combattuto anche oggi. Gli altri stanno meglio e giocano meglio, quindi ovviamente possiamo perdere”.

Foto: Mirror