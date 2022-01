Guardiola: “L’Arsenal è stato migliore, non avevamo energie. In un minuto è cambiato tutto”

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato nel post partita della gara contro l’Arsenal vinta da citizens per 1-2. Le dichiarazioni del tecnico: “Vincere 11 partite di fila è fantastico in questo periodo, guardando alla nostra panchina oggi c’erano quattro ragazzi dell’Academy. Abbiamo avuto molti infortuni. Oggi eravamo mentalmente e fisicamente stanchi. A volte la fortuna gira dalla nostra parte. L’Arsenal è stato migliore, abbiamo affrontato una squadra che nell’ultimo anno ha faticato a stare tra le prime quattro, ma ora sono lì e avevano riposato più di noi dall’ultima partita. Noi abbiamo avuto due giorni e mezzo dalla gara con il Brentford, siamo tornati e non avevamo energie. Ecco perché abbiamo cercato di mettere un uomo in più nel mezzo. È stato difficile perché non avevamo energie, ci abbiamo provato e nel secondo tempo un minuto ha cambiato tutto: il rigore, il salvataggio di Aké e l’espulsione. A volte la fortuna è dalla tua parte, a volte no. Allo stesso tempo, sappiamo quanto significhi vincere qui all’Emirates”. FOTO: Twitter Manchester City