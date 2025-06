Guardiola lancia la sfida: “Abbiamo spinto al massimo. Ora contro la Juve sarà decisiva”

23/06/2025 | 08:06:20

Pep Guardiola è uscito dal campo con un sorriso appena accennato e un pensiero fisso: la Juve. Dopo il 6‑0 netto all’Al Ain, il tecnico del City ha raccontato una versione mai rilassata della sua squadra: “Abbiamo spinto fino all’ultimo per il settimo gol. Non è solo questione di gol, ma di mandare un messaggio chiaro. Ora con la Juventus sarà decisiva”. Il primo posto nel girone non è ancora blindato, e Guardiola ha già lanciato la sfida. Ma nel post gara ha anche acceso il focus sui singoli: “Rodri può giocare mezz’ora, ma ci manca: è tra i migliori del mondo nel suo ruolo, nei duelli è ancora indietro, ma ci lavoriamo. Etcheverri? Ha fatto un gol bellissimo, è un talento vero, sa muoversi negli spazi stretti con una personalità impressionante. Peccato sia dovuto uscire per una botta”. E tra le novità, Guardiola si è soffermato su Ait-Nouri, alla prima in assoluto: “Ha fatto bene tra difesa e centrocampo, è pulito, pensa veloce e interpreta il gioco come pochi. Per essere il debutto, ha superato ogni aspettativa”. Un Guardiola lucido e affilato, che non si fa sedurre dal punteggio, ma già progetta come spazzare via ogni ostacolo.

Foto: twitter manchester city