Guardiola lancia il Manchester City: “Il Mondiale per club è l’inizio della rinascita”

16/06/2025 | 12:59:50

Pep Guardiola ha rilasciato oggi una dichiarazione chiave in vista della sfida contro il Wydad AC di giovedì 18 giugno (Philadelphia): “Questa competizione è l’inizio della nostra rinascita — dopo una stagione senza titoli, il Mondiale per Club segna il vero avvio 2025/26.” Guardiola vede il torneo come un punto di rilancio, sperando che il cammino possa aiutare a recuperare fiducia e continuità in vista della stagione europea e domestica. Il tecnico dei Citizens ha parlato di una squadra “affamata”, determinata a tornare protagonista. Il match d’esordio si giocherà al Lincoln Financial Field di Philadelphia, e il messaggio è chiaro: il City vuole subito mettere le cose in chiaro, in campo e fuori. Infine, Pep ha anche sottolineato l’importanza di questo torneo nel percorso di ricostruzione: “Non sarà solo un test fisico: sarà un’occasione per consolidare certezze e provare nuove soluzioni. Siamo pronti.” Foto: twitter uff city