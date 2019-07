Guardiola: “La Superlega ucciderebbe i campionati. Futuro? Al City ho tutto”

Pep Guardiola torna a parlare. Il tecnico del Manchester City, in un’intervista rilasciata ad arca.net, si è soffermato anche sull’ipotesi Superlega: “Dovrebbero spiegarmi bene il regolamento, ma non sono molto d’accordo. Uccideremmo i campionati. Se il Barcellona e il Real Madrid si trasferiscono in Europa e non giocano, ad esempio, contro l’Espanyol, chi comprerà squadre di questa fascia? Il campionato spagnolo morirà. In questo, in Inghilterra sono molto intelligenti, i campi della quarta divisione sono pieni. L’Inghilterra non lascerà che questa essenza muoia nel calcio locale. Parte della grandezza della Champions è che non si gioca ogni settimana. Quando accadrà, il suo fascino andrà perso. Un Barcellona-Espanyol è necessario per la città. E più squadre catalane ci sono all’inizio, meglio è. Non uccidiamo i campionati, perché nessuno sarà più interessato a vedere le squadre che non hanno la possibilità di giocare la Superlega europea. Futuro? Al City ho trovato tutto quello che un allenatore può desiderare. Ho rinnovato il contratto, perché siamo una squadra giovane e ho tutto quello che mi serve per fare bene il mio lavoro. Dove dovrei andare? In Spagna e Germania non tornerei”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City