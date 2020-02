Guardiola: “La squalifica è stata uno shock, ma sono al 100% dalla parte del City”

Pep Guardiola torna a parlare della squalifica per due stagioni dalle coppe europee inflitta dall’UEFA al Manchester City. Il tecnico spagnolo è intervenuto così ai microfoni di Sky Sports UK: “Io e i giocatori siamo al 100% dalla parte del club. All’inizio la notizia della sentenza è stata uno shock, passate le ore abbiamo capito che è qualcosa che non possiamo controllare e che non dipende da noi. Cosa pensano i tifosi? Non lo so, spero che ci aiuteranno da qui alla fine della stagione, noi dobbiamo giocare per loro”, ha chiuso Guardiola.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City