Guardiola: “La sfida con la Juve può decidere il primo posto. E’ la squadra più importante d’Italia”

14/06/2025 | 22:44:27

Pep Guardiola , allenatore del Manchester City, ha parlato a Mediaset in vista della sfida contro la Juventus, a fine giugno, nel girone del Mondiale per Club.

Queste le sue parole: “Abbiamo già giocato contro la Juve in questa stagione, abbiamo perso a Torino ma ora ci sarà un nuovo allenatore. Stiamo parlando della squadra più importante d’Italia, forse non d’Europa, ma la più seguita d’Italia sicuramente, quella partita deciderà il primo posto del girone. La Juve è una squadra incredibile da molti punti di vista, non vedo l’ora di sfidarla di nuovo”.

Foto: sito Manchester City