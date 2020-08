Guardiola: “La salute viene prima di tutto. Benzema se paragonato a Messi è uno dei tanti”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in vista della gara contro il Real Madrid di Champions League. Queste le sue parole in conferenza stampa: “L’andata si è giocata tanto tempo fa, troppo. Sono partite diverse. Giochiamo in casa, ma senza la nostra gente. Questo sport è per le persone. I giocatori vogliono giocare con i tifosi sugli spalti e per loro, ma ora non è possibile. Questa è la realtà. La salute viene prima di tutto. Ogni situazione è diversa. In questa competizione si paga caro ogni errore, anche se a volte devi solo applaudire il tuo avversario. Siamo consapevoli che dobbiamo fare un ulteriore passo. Garcia? Non rinnoverà, ci ha comunicato la sua scelta. Sono un tifoso del Barcellona, ​​ma ho già giocato contro il Real più volte. Adesso sono concentrato su quello che dobbiamo fare per portare questa squadra al turno successivo. Benzema? È un calciatore straordinario, bravissimo. Ma è uno dei tanti se paragonato a Messi.”

Foto: twitter City