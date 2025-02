Guardiola: “La Liga ci accusa di aggirare le regole? Aspettiamo e ne parleremo”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier, rispondendo agli attacchi che arrivano dalla Liga Spagnola che ha fatto un esposto all’Uefa contro il City, accusandolo di violare le regole finanziarie.

Queste le sue parole: “La risposta di Guardiola su questo argomento era particolarmente attesa, e oggi il manager è esploso. Alle tre domande sull’argomento, il catalano ha risposto semplicemente con un “Andiamo avanti!” prima di affermare: Non lo so perché Tebas ha parlato. È successo in passato con la UEFA e ora, tra poche settimane, accadrà con la Premier League. Aspetteremo e poi ne parleremo”.

Foto: twitter City