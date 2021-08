Guardiola: “Kane giocatore eccezionale, c’è interesse da parte nostra”

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, in conferenza stampa ha dichiarato apertamente l’interesse per l’attaccante del Tottenham Harry Kane. Queste le sue parole: “Kane è un giocatore eccezionale. Siamo interessati a lui ma è un giocatore del Tottenham e se non vogliono negoziare allora è finita. Se si aprissero alla trattativa, il Manchester City e tutti i club del mondo proveranno a fargli firmare un contratto. Non è come per Jack Grealish: lui aveva una clausola di rilascio quindi è stato diverso“.

Foto: Twitter Manchester City