Guardiola: “Infortunati? Non recuperiamo nessuno per il Brighton”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato della situazione infortunati in casa dei Citizens, riportando le notizie non positive che giungono dall’infermeria: “Non ci sono buone notizie in merito agli infortunati. Abbiamo gli stessi giocatori disponibili che avevamo a Lisbona. I giocatori che hanno viaggiato con noi, stanno ancora bene”.

Foto: Twitter City