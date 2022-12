Guardiola incorona Messi: “Per me è il migliore di sempre, anche se non avesse vinto il Mondiale”

Pep Guardiola è l’allenatore che meglio conosce Lionel Messi, si può dire che Pep sia il suo padre calcistico. In un’intervista rilasciata a Marca, l’allenatore del Manchester City ha detto che secondo lui, Leo Messi è il calciatore più forte della storia del calcio. Queste le sue parole: “Per me Messi è il migliore, è difficile capire come un giocatore possa competere con ciò che ha fatto lui. Le opinioni portano sempre un fattore sentimentale, ma, d’altra parte, se Messi non avesse vinto il Mondiale, la mia opinione non sarebbe cambiata”.

Foto: Twitter Manchester City