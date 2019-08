Guardiola incontentabile: “Soddisfatto per il 5-0, ma non per la prestazione”

Nonostante la vittoria esterna per 5-0 in casa del West Ham, per Pep Guardiola il bicchiere del suo Manchester City non è completamente pieno. Se da una parte il risultato parla chiaro, dall’altra il tecnico catalano non è rimasto particolarmente soddisfatto dalla performance dei suoi giocatori, rei di imprecisione nei passaggi e di ritmo basso, soprattutto nella prima frazione. Queste le parole di Guardiola al sito ufficiale del club britannico: “In termini di risultato sono soddisfatto, ma non in termini di prestazione. Nel primo tempo eravamo poco precisi nei passaggi. Ma è normale. Lo sapevo, ne avevamo parlato. Il ritmo non c’era, ma nella prima partita è normale. Nel secondo tempo siamo andati meglio, eravamo più calmi. Dopo il 3-0 il match si è chiuso. Non posso negarlo, sono felice di aver vinto fuori casa 5-0 nella prima partita. Abbiamo finito la scorsa stagione vincendo 14 partite consecutive. Ora siamo a 15, quindi va bene“.

Foto: twitter ufficiale Manchester City