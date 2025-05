Guardiola incantato: “Barcellona-Inter uno spettacolo, Inzaghi straordinario”

01/05/2025 | 15:56:56

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa, esaltando il pareggio show tra Barcellona e Inter, finita 3-3. L’allenatore dei Citizens ha speso parole importanti sia per i catalani di Flick, che per i milanesi: “Mi ha sorpreso la bellezza della partita di ieri. Grazie a partite di questo livello, gli stadi non saranno mai vuoti. E la nostra industria continuerà a crescere”. Guardiola ha applaudito apertamente anche Inzaghi: “Credo che l’Inter abbia dimostrato ancora una volta, come quando li abbiamo affrontati in finale di Champions, quanto sia forte. È incredibile quanto siano bravi a difendere, nelle transizioni, nella fisicità, e quanto siano ben organizzati. Inzaghi è un allenatore straordinario”.

FOTO: Twitter Guardiola