Guardiola: “Il ritorno di Neymar? Non so se sarebbe lo stesso”

In un’intervista al quotidiano Ara, Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato anche della vicenda Neymar, oltre che del Barcellona. “Neymar è un giocatore straordinario, però non saprei. È come se tornassi io. Sarebbe lo stesso? Io non sono lo stesso di prima, e non credo neanche Neymar lo sia. Però è un gran giocatore, nessuno lo mette in dubbio. Per talento individuale e creatività è quello che si avvicina di più a Messi”.

Guardiola ha poi parlato dei suoi ultimi anni da allenatore. “Le squadre più forti che ho affrontato in questi anni sono il Liverpool di quest’anno e il Barcellona di Luis Enrique, aveva tre attaccanti insuperabili. Non ho vinto la Champions? Vero, ma vincere la Premier è molto difficile, non a caso il Liverpool non la vince da 30 anni”.

Foto Twitter Manchester City