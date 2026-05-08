Guardiola: “Il rinnovo di Foden? Ci siamo quasi. Gvardiol? Sono contento che sia tornato, è davvero un bene riaverlo”

08/05/2026 | 18:51:11

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brentford. Queste le sue parole:

“Il rinnovo di Foden? Ho chiesto al mio direttore sportivo, ci siamo quasi. Spero che si concretizzi. Ma per ora non è ancora deciso. Gvardiol? Si sta allenando. Sono passati molti mesi. La scorsa stagione è stato un giocatore importante per noi, ha giocato tutte le partite e poi il corpo dice basta. Sono contento che sia tornato. Spero che possa aiutarci nell’ultima parte della stagione e fare un buon Mondiale con la Croazia. La prossima stagione potremo averlo al massimo della forma. Difensore centrale, terzino. Può ricoprire diversi ruoli, è così veloce, così agile, è davvero un bene riaverlo. Il suo contratto? Non ho informazioni. Mi piacerebbe molto che Gvardiol rimanesse qui. Non è facile trovare un giocatore come lui, quindi spero che possa restare”.

Foto: X Guardiola