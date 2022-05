Guardiola: “Il rinnovo? Aspettiamo la fine della prossima stagione. Fosse per me, resterei altri dieci anni”

Raggiunto dai microfoni di Sky Sports UK, Pep Guardiola ha parlato del proprio futuro: “Se deciderò di rinnovare con il Manchester City, lo farò alla fine della prossima stagione. Non prima. Dovremo vedere, io e la squadra, se stiamo bene insieme. Allo stesso tempo, se dipendesse da me potrei rinnovare per altri 10 anni con il City . Ma ripeto, ci vuole tempo“.

Foto: Twitter Manchester City