Guardiola: “Il Ramadan? I giocatori sono abituati. Non abbiamo problemi”

27/02/2026 | 21:24:39

Periodo delicato per chi svolge attività sportive in particolare, con il Ramadan che coinvolge tantissimi calciatori.

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa ha trattato questo tema.

Queste le sue parole: “Seguono il Ramadan, ovviamente. Abbiamo nutrizionisti preparati e i ragazzi sono abituati a giocare in questo periodo”, ha chiarito Guardiola. “Sanno come prendersi cura di sé e come adattarsi alle esigenze della squadra”.

Foto: sito Manchester City