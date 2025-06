Guardiola: “Il passato è passato. Ho scelto quattro capitani per la nuova stagione”

18/06/2025 | 16:30:05

Pep Guardiola comincia il cammino nel Mondiale per club con un messaggio chiaro: nuova stagione, nuova mentalità. “Quello che è successo prima, nel bene o nel male, ce lo siamo messi alle spalle. Ora comincia la nuova stagione”, ha dichiarato l’allenatore catalano dagli Stati Uniti in conferenza stampa.

Sui capitani: “Non mi è piaciuto ciò che è successo la scorsa stagione. Per questo, stavolta ho deciso io chi guiderà lo spogliatoio”. Tra i nomi c’è anche Erling Haaland, scelta che guarda al futuro. “È molto rispettato, è tempo che impari cosa significhi essere capitano. Con leader come Bernardo, Ruben, Rodri o Gundogan imparerà presto. Sono persone che guideranno i nuovi giocatori perché ci saranno sempre problemi lungo il percorso. Si tratta di trovare una soluzione, la migliore per la squadra, e questi tre o quattro giocatori, quando tutto va storto, sono quelli che dicono: ‘Ragazzi, dobbiamo fare così. Non possiamo accettare quello che sta succedendo’, e si fanno avanti. Ecco perché ho scelto loro”, ha spiegato Guardiola.

Foto: Instagram Manchester City