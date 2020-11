Guardiola: “Il pareggio è stato il risultato più giusto in una gara difficile”

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, dopo il pareggio contro il Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky Sports Uk. Queste le sue parole: “E’ stata una gara difficile, abbiamo concesso un rigore come contro il Leicester e loro sono partiti bene. Penso che il pareggio sia il risultato più giusto anche se nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni nitide. Non è facile difendere contro di loro. Poi abbiamo sbagliato un rigore, se non sfrutti queste occasioni dopo diventa difficile.”

Foto: twitter City