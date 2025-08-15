Guardiola: “Il nostro mercato non è finito, abbiamo diversi giocatori in uscita”

15/08/2025 | 23:20:56

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza facendo anche il punto sul mercato dei Citizens: “Abbiamo ancora qualche giocatore in uscita, ma credo che sia lo stesso per molti club. È difficile perché voglio bene a questi ragazzi, a loro piace stare qui e la situazione non è semplice, ma ne sono consapevoli. Abbiamo tanti giocatori, domani due saranno fuori dalla lista e saranno quattro o cinque quando torneranno gli infortunati. Non è la situazione ideale. Ci sono tantissime partite, ogni stagione sempre di più, e devi avere una rosa che possa competere in ogni singola gara. Non so esattamente quanti partiranno. Ci sono ancora tre settimane di tempo”.

FOTO: X Guardiola