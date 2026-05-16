Guardiola: “Il mio futuro? Ho ancora un anno di contratto con il City, non andrò via”

16/05/2026 | 11:09:09

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa anche delle voci sul suo futuro: “9 titoli in 10 anni non sono male! Lo sanno, non hanno bisogno di aspettare che me ne vada, sanno che sono stato fot********e divertente. Quindi, 19 titoli e in lotta per il ventesimo in 10 anni… non è male. Io via dal City? Assolutamente no! Nessuna possibilità. Ho ancora un altro anno di contratto”.

foto x city