Guardiola: “Il Milan vinse tanto, ma per anni non ha fatto la Champions. Evitiamo che accada a noi”

La giornata di ieri è stata particolarmente importante per il Manchester City, che ha dominato il derby contro il Manchester United superando i Red Devils con un rotondo 4-1. Il tecnico Pep Guardiola ha esaltato i suoi calciatori per la prestazione, ma parlando in conferenza stampa ha espresso la sua visione del calcio anteponendo la stabilità nel tempo alle vittorie, usando il Milan come metro di paragone.

Queste le parole del tecnico: “Ricordo il Milan di Arrigo Sacchi e Fabio Capello, che vinceva in Champions League. Poi per otto o nove anni non hanno più giocato in Europa, non so quanto di preciso, eppure quando ero piccolo il Milan di Sacchi era la squadra che tutti ammiravano nel mondo. Dobbiamo evitare che a noi accada questo, perché il più grande successo per una club è la stabilità, restare sempre al top”.

Foto: Twitter Manchester City