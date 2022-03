Guardiola: “Il Manchester City può fare il triplete quest’anno”

Sarà questo l’anno buono per il City per la vittoria della Champions? Lo spera, ovviamente, Pep Guardiola, che si è sbilanciato così in conferenza stampa sulla possibilità di fare un triplete: “Se lo United l’ha fatto una volta, vuol dire che è successo, quindi è possibile e ritengo che altri possano farlo di nuovo. La gente diceva che non avremmo mai potuto vincere tre titoli nazionali in una stagione, sembrava impossibile, ma ce l’abbiamo fatta”, ha proseguito il tecnico facendo riferimento alla stagione 2017-18. “Il Treble in Inghilterra non è facile, ma è possibile, come abbiamo già dimostrato. A settembre, ottobre, novembre è più difficile fare previsioni, ma quando mancano due mesi e hai ancora una chance per il titolo, allora sì, è possibile. D’altra parte, è successo solo una volta, quindi mostra quanto sia difficile”.

FOTO: Twitter City