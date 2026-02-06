Guardiola: “Il Liverpool? Una squadra eccezionale, con un allenatore di altissimo livello”

06/02/2026 | 18:06:46

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa in vista del match con il Liverpool. Queste le sue parole:

“Il Liverpool? Rimangono una squadra eccezionale. Con un allenatore di altissimo livello e dei giocatori eccezionali, senza dubbio. Se Liverpool è la trasferta più difficile da affrontare? Sì. È sempre stato un avversario ostico, e il posto e lo stadio sono difficili, soprattutto considerando la qualità dei giocatori e degli allenatori. Ho cercato di vedere come hanno giocato ultimamente. Cosa dobbiamo fare, se dobbiamo apportare modifiche. Ma è Anfield. I palcoscenici più importanti e le partite più importanti hanno sempre bisogno di grandi personalità. L’ho detto molte volte: non è una questione di abilità dei giocatori nei campionati più importanti. Nei club più importanti, le capacità ci sono. Non conosco un giocatore che non sia abbastanza bravo per giocare nei club più importanti, è il modo in cui ti comporti. Il modo in cui giochi nelle fasi finali delle competizioni più importanti è ciò che ti definisce come giocatore. La mentalità dei giocatori che hai definisce le grandi squadre”.

Foto: X Guardiola

