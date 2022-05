Guardiola: “Il Liverpool è grande in Europa, ma in Premier ha vinto una volta in 30 anni”

Piccola stoccata di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ai rivali del Liverpool, staccati in classifica di 3 punti ora, dopo il pari con il Tottenham e il successo del City con il Newcastle.

Queste le parole del catalano: “Sarà un bel duello con i Reds per la Premier, anche se loro non sono abituati a vincerla. Il Liverpool ha una storia incredibile a livello europeo, ma non la ha in Premier League, dove ha vinto una sola volta in trent’anni. Ora dobbiamo fare nove punti, forse sei, dipenderà dalle prossime gare. Il nostro destino è nelle nostre mani, dovremo provare a vincere e dobbiamo guardare solo a noi stessi”.

Foto: Twitter Manchester City