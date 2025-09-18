Guardiola: “Il City non sa difendere come il Napoli. De Bruyne? Senza di lui sarebbe stato impossibile vincere così tanto”

18/09/2025 | 23:46:52

Pep Guardiola ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del City contro il Napoli: “Le squadre di Conte sanno difendere bene, se la mia squadra rimane in 10 non sa fare una prova come il Napoli resistendo così. Non abbiamo fatto un calcio noioso, ma con l’intenzione di fare gol. Dopo aver sbloccato la partita, è stato più facile. Felici per la vittoria, ma ancora la strada è lunga. Haaland? Sono tutti di un altro mondo, avere Erling là davanti ci dà tanta fiducia. Abbiamo iniziato bene, complimenti ai ragazzi. De Bruyne? Mi auguro di vederlo adesso. Quello che Kevin ha fatto durante 10 e più anni voi non lo potete capire, vincere quello che abbiamo vinto senza di lui sarebbe stato impossibile. L’amore della tifoseria per lui si è visto oggi, peccato che non abbia giocato ma ha sentito l’affetto del pubblico”.

FOTO: X Napoli